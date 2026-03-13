【ソーシャルキングダム再炎】 3月19日0時 開始

【拡大画像へ】

集英社「週刊ヤングジャンプ」は、看板作品「キングダム」が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念し、「ソーシャルキングダム再炎」を3月19日0時より開始する。

□「ソーシャルキングダム再炎」特設サイト

この企画は2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりにアップデートして復活するもの。「ソーシャルキングダム」は、「キングダム」第26巻に収録されている全コマを、読者や著名人が1人1コマずつ描きあげ、1,153人でマンガを描き上げた企画。

「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された「キングダム」第1巻から第78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、著者・原泰久氏が厳選する。対象コマ数は前回の約2倍となる2,289コマにスケールアップする。

各話につき1人、豪華なゲストが作画に参戦し、ここでしか見ることができない特別なイラストを公開する。

2012年実施の「ソーシャルキングダム」 (C)原泰久／集英社

参加予定ゲスト（※50音順・敬称略）

荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ） に「キングダム」アシスタント1名を加えた合計20名

【「ソーシャルキングダム再炎」実施に際し、原泰久氏からのコメント】

作者本人たっての希望により、大好評を博したソーシャルキングダムが帰って来ました！（笑）

前回は皆さんのアレンジセンスの高さに驚き、笑わせていただきました。

ご存知の方もいるかと思いますが、絵の上手い下手は全く関係ありません。

不格好な絵、怖い絵、キラキラ絵、カッコいい絵、何でも大歓迎です。

過激すぎると却下はあります。（笑）

皆さんに楽しく一コマずつを描いていただいて、ここにしかないキングダムを作りあげましょう！！

応募方法・ルール

ユーザーは特設サイトにアクセスし、集英社IDでログインする。執筆したい1コマを選択・確保し、作画した画像をアップロードすることで応募できる。各コマのアップロード期限はコマの確保から48時間以内。コマの確保は先着順で受け付ける。

【応募スケジュール】

執筆したいコマは、全20話のうち、下記のスケジュールに沿って5話ずつ先着順で受付を開始する予定だ。

3月19日午前0時

第1話「無名の少年」・第129話「飛矢」・第141話「神の業」・第171話「将軍の景色」・第214話「共闘」

3月26日午前0時

第231話「天の計らい」・第237話「あの時代」・第268話「一堂に会す」・第313話「最強の漢」・第325話「前進」

4月2日(木)午前0時

第346話「来ぬはずの援軍」・第364話「二つの目標」・第395話「王賁の責務」・第426話「人の本質」・第461話「黒羊の大一番」

4月9日(木)午前０時

第470話「俺の背中」・第498話「大軍勢の緊張」・第597話「武運を」・第625話「矛盾の答え」・第642話「第一等の特別功」

応募者には豪華な「褒賞」

応募者には、豪華プレゼントが贈呈される。褒賞はそれぞれの武功に応じた3種類が用意されている。

(1)参戦賞

応募した作品が採用された方全員に、「ソーシャルキングダム再炎」20話分を一冊にまとめた特別冊子をプレゼント。

(2)原泰久賞

寄せられた応募作全コマの中から、原泰久氏が各話1コマずつイチオシのコマを選定。そのコマを描いた合計20名の方に、自身の描いた1コマ（応募者のイラスト）が額装された特製フレームをプレゼント。

(3)百人将賞

応募された作品に対する閲覧者の反応に基づき、ランキングを集計。その各話のランキング1位をとった合計20名を対象に特別アクリルキーホルダーをプレゼント。