リンクをコピーする

サンアントニオ・スパーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年3月13日（金）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 131 - 136 デンバー・ナゲッツ NBAのサンアントニオ・スパーズ対デンバー・ナゲッツがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパー