11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！本日3/13は、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の公開日です！動物の中でも、ビーバーがメインになっている映画って初めてで、とても楽しみにしていました。先日