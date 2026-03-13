【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAが、3月12日に、2025年12月23日に開催予定だった有明アリーナ公演の振替公演を行った。 ■ステージ上には、真矢のあたらなドラムセットも設置 会場の有明アリーナには、この日を待ち続けた多くのファンが集まり、特別な想いを胸にステージを見つめていた。 このステージに立つことを目標に、「1曲でも、1フレーズでもドラムを叩きたい」