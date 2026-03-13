現在、育休中の方々は、復職後の仕事と育児の両立、今後のキャリア構築に不安を抱いているかもしれません。その不安を解消するため、育休中に可能なかぎりの準備をしておくことをお勧めします。 私自身、会社員時代にはマネジャーを務めながら、2人の子どもを育ててきました。長男の出産時はマネジャーを務めていて、育児をサポートしてくれる両親や親族が近くにいない環境。次男の出産直後には夫が週4～