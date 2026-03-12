今週は土曜阪神、日曜は中京での騎乗で、日曜の重賞・金鯱賞では京都記念を快勝したジューンテイクと新コンビを組む。3月15日は武豊騎手57度目の誕生日。勝てばバースデーVに加えて、40年連続重賞Vの大記録も達成する。競馬ファンの期待は大きい。横山典弘騎手 通算3000勝おめでとうございます土日で14鞍●武豊 今週の騎乗馬・3月14日（土）阪神3Rコスモブラック4Rジュディーイメル5Rハムタン7Rエンダードラゴン9Rベビ