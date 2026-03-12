付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが7日間の海外旅行に出かけ、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオではさや香・新山やヒコロヒー、藤本美貴らが見守る中、関係修復を目指すカップルたちのリアルな衝突が描かれる。【映像】31歳紗栄子似の彼女（水着姿も）番組にて、サチエ（31）とケンシ（39