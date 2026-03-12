付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが7日間の海外旅行に出かけ、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオではさや香・新山やヒコロヒー、藤本美貴らが見守る中、関係修復を目指すカップルたちのリアルな衝突が描かれる。

【映像】31歳紗栄子似の彼女（水着姿も）

番組にて、サチエ（31）とケンシ（39）の抱える根深い問題が浮き彫りになった。紗栄子似のキュートなルックスを持つサチエは、過去の彼の言動から不信感を募らせており、話し合いのたびに「別れる」と口にしてしまうという。それに対し、みやぞん似で親しみやすい雰囲気を持つものの、二度の離婚経験から結婚に消極的になっているケンシは、「喧嘩するたびに“別れる”をまずやめてよ。俺は究極の2択なんだよ、いつも迫られるのが」と長年の不満を爆発させた。

「絶対俺が自分の気持ち言うと、最終的にあなたは『別れる』って言うから。だったら分かり合えないねって絶対なるじゃん。だから俺この7年間フワフワしてきてるわけじゃん」と嘆くケンシ。言えないことが地雷になっていると語る彼に対し、サチエは「私は毎回毎回本気で思ってる」「話し合いにならないってことね」と冷ややかに返し、二人の間には重苦しい空気が漂った。

長きにわたり根本的な解決に至らなかった二人の関係は、果たしてこのオーストラリアの地で修復できるのだろうか。