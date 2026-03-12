Morght（東京都港区）が展開する睡眠ブランド「NELL（ネル）」が、寝ながら「プリ体験」ができる体験型イベント「寝っころプリby NELL」を3月12日から期間限定で、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで実施します。【写真】ゆうちゃみがベッドにゴロン…長い脚を上げてポーズ！かわいすぎる！同月13日は、世界睡眠学会（旧世界睡眠医学会）の世界睡眠日委員会が主催する「世界睡眠デー」です。NELLは、睡眠に悩みを感じた際に