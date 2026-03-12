Morght（東京都港区）が展開する睡眠ブランド「NELL（ネル）」が、寝ながら「プリ体験」ができる体験型イベント「寝っころプリby NELL」を3月12日から期間限定で、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで実施します。

【写真】ゆうちゃみがベッドにゴロン…長い脚を上げてポーズ！ かわいすぎる！

同月13日は、世界睡眠学会（旧世界睡眠医学会）の世界睡眠日委員会が主催する「世界睡眠デー」です。

NELLは、睡眠に悩みを感じた際に枕を買い替える人が多い一方で、マットレスについては「高価であること」などを理由に、後回しにされる傾向があるといいます。

しかし、睡眠中に体の重さの約9割を支えているのはマットレスであり、寝返りのしやすさをはじめとする睡眠の質を左右する要素は、その“土台”（マットレス）に大きく依存すると説明。

今回のイベントでは、 世界初となる「自分の寝相をプリントできる」体験を通じて、理想的とされる寝返り回数や寝相の変化を疑似的に体験してもらいながら、普段は意識しにくい睡眠中の状態を可視化し、「あたま1割、からだ9割」という視点から、マットレスの重要性に気づいていただくことが目的と説明しています。

プリ機のナレーションはモデルのゆうちゃみさんが担当しています。

12日、同所で発表会が行われ、ゆうちゃみさんのほか、お笑いコンビ「エバース」、Morght代表取締役の土井皓貴さん、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんが出席。発表会内で実際に、「プリ体験」をしたゆうちゃみさんは自身のナレーションについて「声質がキレイに録れてて音質が完璧で仕上がりは100点！」と大満足しながら「初めて寝ながらプリ機で撮りました！ めっちゃ面白い！」と大喜びしていました。

同体験型イベントの開催時間は13、14日が午前11時〜午後7時まで。参加費は無料で、参加条件は4歳以上となっています。