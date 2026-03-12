熱戦が繰り広げられている第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。侍ジャパンは一次ラウンドを見事首位で突破し、決勝ラウンドへと歩を進めた。日本中が盛り上がっているのは間違いないが、無論、野球に興味がない層が存在するのも事実。無関心層の中には、連日のスポーツニュースが「ウザい」と感じる人も多いだろう。そんな“アンチ”からしばしば聞かれるのが、「世界的に見れば野球はマイナースポーツ」という言葉