女子プロレス「スターダム」の自称?世界一かわいいレスラー?伊藤麻希（３０）が、羽南（２１）に敗れまさかの準々決勝敗退を喫した。１１日の東京・後楽園ホール大会で行われた準々決勝では２０２４年度覇者の羽南と激突。初出場となった伊藤は何としてでも爪痕を残すため、序盤から攻めの姿勢を貫き場外で羽南をボディスラムで地面にたたきつけた。さらに勢いに乗った伊藤は羽南の腰に集中攻撃を浴びせ、伊藤スペシャルで絞