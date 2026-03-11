大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月11日の放送に『夜明けのバッティングセンター: 3・11で7人の家族を失った息子と私の15年』（販売中）の著者であり、宮城県気仙沼市で乳飲料販売業を営む「千​葉​一​商​事」代表・千葉清英、その息子である瑛太親子が出演。震災の発生から、バッティング