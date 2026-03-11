大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月11日の放送に『夜明けのバッティングセンター: 3・11で7人の家族を失った息子と私の15年』（販売中）の著者であり、宮城県気仙沼市で乳飲料販売業を営む「千​葉​一​商​事」代表・千葉清英、その息子である瑛太親子が出演。震災の発生から、バッティングセンターの建設に至るまでの思い、エピソードを語った。

大竹まこと「（千葉）瑛太くんはいま24歳ですか。お父さん、良かったですね。瑛太くんがちゃんと大人になって。子供のころ、遠くの街にはバッティングセンターがあるけど自分のところにはなくて。お父さんになんて言ったんですか？」

千葉瑛太「当時、週末にクルマで1時間半かけながら、岩手のバッティングセンターに通（かよ）っていました。そのとき『バッティングセンターつくってよ』という会話をして。日常会話だったので実現の可能性は考えていませんでした」

大竹「（実現した）バッティングセンターは全部で7つ、打席があるそうですね」

千葉清英「亡くなった家族（妻、妻の両親、妻の妹とその息子、自身の娘2人）を忘れたくない、というのが強くありました。いたんだよ、という証を残したいなと。そのために7つの打席となったんですね」

大竹「その打席に瑛太くんは立った？」

瑛太「立ちました。正直、7打席にどんな意味が込められていたか、というのは、あとあと知るんです。ただ、何もない更地から少しずつネットが立って、バッティングの機会が置かれ始めて、という過程を見てきたので。本当にできたんだ、形になったんだ、と感動したのはすごく覚えています」

大竹「気仙沼ですよね。震災があって、バッティングセンターはどこにつくったんですか？」

清英「少し山のほうですが、中心部からクルマで7、8分ぐらいの距離です」

大竹「山を削るなどした？」

清英「ゴルフの練習場があるんですよ。たまたま経営者と同じ町内会だったんです。先方から『使わないか』と声をかけていただいて。ゴルフ場の延長にあるので、そこを造成しなければいけない。仲間を入れて自分たちで。7、8人いましたかね。毎日のように。中心になってくれた建築会社の社長がいて。無償で奉仕してくれました」

大竹「いくらかかったんですか？」

清英「やはり、億は近かったです」

大竹「会社も再建しなくてはいけない。そちらも厳しい環境だったと聞きます。そこに1億円。どこからそのエネルギーが出てきたんでしょう？」

清英「今やれ、と言われたら怖くてできません（笑）。当時は従業員が10人残ってくれていて。家族を守らなければ、と思って動き始めたんですね。ただ会社の再建、実家の再建、先が見えないんですね。どうすればいいかわからない状況の中で悶々としていました。その矢先、息子からの一言があったので。ある意味、そこに救われたというか。やることが見つかった、みたいな」

大竹「やってやろう、と。会社も従業員がいて、そんなに黒字ではなかったんですよね？」

清英「そうですね。ただ当時は震災前を超えよう、という目標を持っていたので。皆、毎日、声がけをして。1年で超えてきたかなと」