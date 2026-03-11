MacやiPhone、iPadなど、毎日使っているAppleデバイスをもっと快適に、もっと楽しくしてくれる周辺機器を「見て・触って・試せる」体験イベント「Mac Fan Fes.2026.03」が、3月28日（土）に東京・銀座で開催される。本イベントでは、ストレージやモニタ、iPhoneケースなど、Mac Fan編集部が注目する最新アクセサリやガジェットを実際に体験できる。メーカー担当者の説明を聞きながら製品を試せるほか、ユーザー同士の交流も楽しめ