為替の適正水準を測る指標として知られる「購買力平価」に基づくと、日本円は依然として大幅な割安状態にあるとされる。【こちらも】日銀人事でにじむ緩和継続姿勢高市首相の意向が市場に波及代表的な指標であるビッグマック指数では、現在のドル円レートは理論値より円安水準に位置している。ただし為替は、購買力平価だけで決まるわけではなく、資本移動や経済構造の変化によって大きく左右される。購買力平価とは、同じ