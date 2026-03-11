ドル円の適正水準はどこか　購買力平価の視点

為替の適正水準を測る指標として知られる「購買力平価」に基づくと、日本円は依然として大幅な割安状態にあるとされる。

代表的な指標であるビッグマック指数では、現在のドル円レートは理論値より円安水準に位置している。ただし為替は、購買力平価だけで決まるわけではなく、資本移動や経済構造の変化によって大きく左右される。

購買力平価とは、同じ商品であれば国が違っても同じ価値になるはずだという考え方に基づく理論である。例えば日本で1000円の商品が、米国で10ドルなら、理論上の為替は1ドル=100円となる。物価水準の差をもとに、通貨の割高・割安を測る指標として使われている。

■ビッグマック指数とは

購買力平価を分かりやすく示す指標として知られるのが、ビッグマック指数である。世界各国でほぼ同じ商品であるハンバーガーの価格を比較することで、通貨の実力を測る試みだ。英国誌「The Economist」が定期的に発表している。

現在、米国のビッグマックが約6.00ドル、日本が500円であり、単純計算では理論為替は1ドル=約83.33円となる。この理論値と実際の為替レートとの差から、日本円は大幅に過小評価されていると分析される。

■購買力平価だけでは為替は決まらない

ただし実際の為替市場は、購買力平価だけで動くわけではない。住宅費や教育費など、国際的に取引されない「非貿易財」の価格差が存在するためだ。また輸送費や関税、ブランド価値なども価格差を生む要因となる。

さらに近年は、エネルギー輸入やデジタルサービスへの支払いなど、日本から海外へのドル需要が増えている。こうした資金の流れが為替市場に影響を与え、理論値との乖離を生む構造になっている。

■為替が先に動き、購買力が後から変わる場合も

歴史的に見ると、為替レートの変化が先に起き、その後に購買力が調整されるケースもある。1985年のプラザ合意による急激な円高では、日本企業の海外移転が進み、産業構造そのものが変化した。

結果として、日本国内の物価や賃金の動きも変化し、購買力平価の水準自体が変わったとされる。為替と物価の関係は一方向ではなく、相互に影響し合う関係にある。

■円安が続けば構造変化の可能性

現在のような円安環境が長期化した場合、日本経済の構造が再び変化する可能性もある。輸出企業の競争力が高まり、国内投資や雇用の増加につながる可能性があるためだ。

こうした変化が進めば、国内の賃金や物価が上昇し、結果として購買力平価の水準自体が引き上げられる可能性がある。つまり、購買力平価が低いから円高になるとは限らない。

為替市場を理解するうえでは、理論的な指標としての購買力平価を参考にしつつも、資金の流れや経済構造の変化を合わせて見ることが重要だといえる。