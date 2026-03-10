信長の城郭革命と認知戦、秀吉の朝鮮出兵とその後の築城ラッシュ、家康の公儀普請と統治戦略──「城」の進化は、乱世をいかに終わらせたのでしょうか。科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』より、そのイントロダクションを特別公開。 書影 「近世城郭誕生の秘密」に新たな