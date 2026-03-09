ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#109が、8日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん番組では、「自称スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女大集合SP!」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女」の特別版が行われた。今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと