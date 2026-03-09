ワールドベースボールクラシック（WBC）が盛り上がりを見せる中、地上波で大ヒット映画が放送される。TBSが放送するのは映画『ラストスマイル』だ。なぜWBCが開催中の今、話題作をぶつけてきたのか？その狙いについて、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】着物姿の満島ひかりとスーツにメガネ姿の岡田将生のツーショット。他、映画『ラストマイル』に主演する豪華な俳優陣なども＊＊＊