「お醤油買ってくる」その言葉を最後に、長年連れ添った妻が行方不明になった。残された夫と息子が知らない、妻＝吉岡ヨシ子という女性と、夫婦の形とは――。◆妻、母、それ以外の自分って？『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ2026年1月発売）は、第25回手塚治虫文化賞短編賞受賞作家、野原広子さん初のクライムサスペンス。『消えたママ友』『妻が口をきいてくれません』などで人間心理を鋭くえぐってきた野原さ