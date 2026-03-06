miwa - 桜みたいな恋なんだ / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTIONサムネイル シンガーソングライター・miwaが、約4年ぶりに3月6日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場する。新曲「桜みたいな恋なんだ」一発撮りでメディア初パフォーマンス。【動画】miwa - 桜みたいな恋なんだ / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTIONYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第644回公開の詳細が発表と