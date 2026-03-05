サッポロホールディングス（HD）は5日、清涼飲料の自動販売機事業から撤退すると表明した。傘下のポッカサッポロフード＆ビバレッジ（名古屋市）の自販機事業を、清涼飲料製造のライフドリンクカンパニー（大阪市）に10月をめどに売却する。譲渡額は非公表。値上げや消費者の節約志向から自販機での販売が苦戦し、業界で事業再編が進んでいた。ライフが新会社を設立し、ポッカサッポロの自販機事業を引き受ける。全国に約4万台