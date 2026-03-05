「Amazon ブラックフライデー」や「Amazonプライムデー」、「プライム感謝祭」など年間を通してさまざまなセールが開催されるAmazon。例年、入学や進学、就職を控えた時期に開催されるのが、「Amazon 新生活セール」だ。「Amazon新生活セール」は3月6日から！先行セールは3月3日スタート→今回は、2026年3月6日(金)から開催する2026年「Amazon 新生活セール」の最新情報や、おすすめアイテム、セールのポイント・活用法を紹介した