2、3日の最後の強化試合2試合を終え、侍ジャパンの井端弘和監督は「やるべきことはやれた」と総括した。【もっと読む】侍J郄橋宏斗サイドがドジャースと“濃厚接触”！来オフ移籍は「十分ある」の怪情報メジャーから過去最多の8人を招集。米国での調整を経て合流した山本由伸（ドジャース）は、国内での登板がないまま、6日の台湾との初戦に向かう。メジャー組5人をズラリと並べた打線は、2日のオリックス戦の吉田正尚