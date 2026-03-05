29万回以上視聴され1.9万件の「いいね」を獲得しているのは、コンビニの前で必死にごはんを求める猫の姿。投稿には「寒くてお腹も空いて不安だったでしょう」「この寒空に捨てるなんて」「胸が締め付けられました…」と、猫を不憫に思う視聴者からのコメントが集まっています。 【動画：2日間、コンビニの前で『ごはんを下さい』と必死に訴えていた猫……切ない光景と迎えた結末】 コンビニの前でごはんを求める猫 Instagramア