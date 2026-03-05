29万回以上視聴され1.9万件の「いいね」を獲得しているのは、コンビニの前で必死にごはんを求める猫の姿。投稿には「寒くてお腹も空いて不安だったでしょう」「この寒空に捨てるなんて」「胸が締め付けられました…」と、猫を不憫に思う視聴者からのコメントが集まっています。

【動画：2日間、コンビニの前で『ごはんを下さい』と必死に訴えていた猫……切ない光景と迎えた結末】

コンビニの前でごはんを求める猫

Instagramアカウント「savetheanimals_machida」に投稿されたのは、コンビニの前で鳴き続ける猫の姿。コンビニから出てくる人たちに「何か食べさせてください」と必死に訴えていた様子だったとのこと。

何度も呼びかけるも、通りすぎていく人たち。ときどきはごはんを分けてくれる人がいたのか、2日間ほど同じ場所で鳴いていたといいます。見かねたコンビニ客が保健所に連絡をしたことから、ボランティア活動をしている方につながったそうです。

ダブルキャリアだった猫

保護猫活動をしている投稿主さんのもとへやってくると、すぐにすり寄ってきたといいます。人に馴れていることから、捨てられた可能性が高いと悟ったそう。「坊ちゃん」と名付け、すぐに居場所を用意してあげたいと思ったそうです。

しかし、病院でわかったのは、猫は猫エイズと猫白血病という2つの病気を持っていること。キャリアではない猫とは暮らせないため、投稿主さんは急いで居場所を探したといいます。すると、運良く他の猫を飼っていないおうちが見つかったそう。

安心できる居場所を

今は必死に求めなくても猫用のごはんをもらえ、家の中を自由に歩き回れる生活を送っているという坊ちゃん。おもちゃで遊んだり、たくさん甘えたりして幸せを享受しているとのことです。

ダブルキャリアであっても、ノンキャリアの猫と一緒でなければ隔離の必要がなくのびのび暮らせます。他の病気もあり健康とはいえない体だそうですが、あたたかいおうちでおいしいごはんを食べられれば、たっぷり幸せを感じられるのではないでしょうか。

坊ちゃんの現在の姿を見た視聴者からは「これからは安心して暮らすんだよ」「お腹いっぱい食べれて穏やかな毎日を送れますように」と、エールや祈りのメッセージが寄せられていました。

Instagramアカウント「savetheanimals_machida」には、投稿主さんの保護猫活動の様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「savetheanimals_machida」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。