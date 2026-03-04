わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第12話ごめんなさい【編集部コメント】もうナツキさんだけでは抑えきれない問題になってきてしまいました。リカちゃんは、ただ普通に幼稚園でお友達とお話していただけです。何も悪くありません。