テニス男子の内山靖崇が３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「警報が鳴って大会会場から退避して、無事にホテルに戻りました。この映像はホテルの部屋から撮影した黒煙の様子。おそらくアラートが鳴った原因の火災場所と思われます。結構近い…」と印し、山の向こうに煙が上がっている動画を投稿した。内山は１日に「現在アラブ首長国連邦のフジャイラに来ています。ドバイから約１００キロの街です。フジャイラは今のとこ