セリアをパトロールしていると、大人世代を狙い撃ちしてきてるミニミニバッグを発見しました。近頃、平成のリバイバルグッズが流行っていますが、まさかセリアで手に入るとは…！そのクオリティの高さに胸キュンしてしまい、思わず購入してきました。あの頃を思い出すデザインはもちろん、実用性もあるのでおすすめですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スクールバッグ風ミニポーチ価格：￥110（税込）サイズ（約