楽天モバイルは3日、モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を発売した。価格は1万6800円。端末代金の割引キャンペーンも実施する。 料金プラン「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」への申し込みと同時に購入すると、本体価格から1万3810円が割引され、2990円で購入できる。 「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、プラチナバンドに加え5Gにも対応したモバイルWi-Fiルータ