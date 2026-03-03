【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が3月1日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告し、制服姿を公開した。【写真】「今日好き」18歳ギャル「頭身バランスがすごい」美脚スラリのミニスカ制服姿◆倉八音羽、高校卒業 ミニスカ制服ショット公開倉八は「高校卒業しました」と報告し、「JKライフ本気でた