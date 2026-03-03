「今日好き」出身ギャル、ミニスカ制服姿で高校卒業報告「スタイルレベチ」「最強のギャルJK」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が3月1日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告し、制服姿を公開した。
【写真】「今日好き」18歳ギャル「頭身バランスがすごい」美脚スラリのミニスカ制服姿
倉八は「高校卒業しました」と報告し、「JKライフ本気でたのしめた これからも夢に向かって頑張ります」とコメント。エンブレムのついたネイビーのブレザーにマイクロミニのチェックのスカートの制服姿を披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「卒業おめでとう」と祝福の声が続々。また「制服姿可愛すぎる」「スタイルレベチ」「最強のギャルJK」「頭身バランスがすごい」などの反響も寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆倉八音羽、高校卒業 ミニスカ制服ショット公開
◆倉八音羽の投稿に反響
