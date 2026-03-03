Furui Rihoの新曲「太陽になれたら」が、映画『死神バーバー』の主題歌に決定した。『死神バーバー』は監督作『れいこいるか』や脚本作『まなみ100%』『化け猫あんずちゃん』などで高い評価を得てきたベテラン・いまおかしんじ監督が主演に桜井日奈子を迎えた長編映画。2026年初夏に新宿武蔵野館ほかでの劇場公開が決定している。▲桜井日奈子脚本は映画『新米記者トロッ子私がやらねば誰がやる』に続き、日本大学藝術学部の授業の