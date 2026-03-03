Furui Rihoの新曲「太陽になれたら」が、映画『死神バーバー』の主題歌に決定した。

『死神バーバー』は監督作『れいこいるか』や脚本作『まなみ100%』『化け猫あんずちゃん』などで高い評価を得てきたベテラン・いまおかしんじ監督が主演に桜井日奈子を迎えた長編映画。2026年初夏に新宿武蔵野館ほかでの劇場公開が決定している。

▲桜井日奈子

脚本は映画『新米記者トロッ子私がやらねば誰がやる』に続き、日本大学藝術学部の授業の課題で提出された梅木陽一の企画書を元に『この動画は再生できませんTHE MOVIE』の谷口恒平が執筆。撮影にはカンヌ国際映画祭で「La Cinefラ・シネフ部門」入賞の『ジンジャー・ボーイ』の達富航平、音楽には『まなみ100%』の大槻美奈など新進気鋭のスタッフ陣を迎えて製作された。

主題歌となる「太陽になれたら」はFurui Rihoが3月4日にリリースする3rdアルバム『Letters』の収録曲で、映画のために書き下ろした1曲。Shin Sakiuraをプロデューサーに迎え制作された。Furui Rihoは「なんだか空しく、果たして日常に意味なんてあるのか？なんていう疑問も忙しい毎日の騒音でかき消されている気がします。この作品は、そんな時にふと立ち止まり、自分のあるべき姿をそっと思い出させてくれます。」とコメントしている。

Furui Rihoは4月から自身初となるホールツアーの開催も決定している。3公演のうち東京公演はすでにソールドアウトしているが、大阪、北海道のチケットは一般発売中となっている。

◆ ◆ ◆

■Furui Riho「死神バーバー」記念コメント

年を重ねて大人になると

人間の儚さにより気づくようになりました。

わたしもあなたも「神」に声をかけられた時には

この世からいなくなってしまうんだなあと。

なんだか空しく、果たして日常に意味なんてあるのか？なんていう疑問も

忙しい毎日の騒音でかき消されている気がします。

この作品は、そんな時にふと立ち止まり、

自分のあるべき姿をそっと思い出させてくれます。

日常に置いてけぼりの「愛」をより大切に抱きしめて

太陽のようにあたたかく、誰かを照らす楽曲になりました。

(Furui Riho)

◆ ◆ ◆

■映画『死神バーバー』

2026年初夏公開 【STORY】

ある日、職場でもプライベートもうまくいかずイライラしていた佐伯美帆はうっかり階段で足を滑らしてしまう。その後、目を覚ますと目の前にいた新米の死神・サクマに、怪しい美容室<冥供愛富>に連れてこられるが、サクマのミスにより、本当の死は数日後であることが判明して…。 【クレジット】

出演：桜井日奈子 ほか

監督：いまおかしんじ｜脚本：谷口恒平｜主題歌：Furui Riho「太陽になれたら」(LOA MUSIC / PONY CANYON)

音楽：大槻美奈｜撮影：達富航平｜照明：及川凱世｜録音・整音：三門優介｜原案：梅木陽一

企画・キャスティング：直井卓俊｜製作： 『死神バーバー』製作委員会｜制作プロダクション：レオーネ

製作幹事：ポニーキャニオン｜配給・宣伝：SPOTTED PRODUCTIONS （102min） ©︎『死神バーバー』製作委員会 映画公式HP：https://shinigami-bb.com/

◾️3rdアルバム『Letters』

アルバム予約 / 購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD

Pre-add / Pre-saveリンク：https://furuiriho.lnk.to/letters

▼先行配信「ハードモード」

2026年2月4日（水）リリース

https://furuiriho.lnk.to/hardmode

2026年2月4日（水）リリース

○初回限定盤

PCCA-06455 5,500円（税込）

PCCA-06455 5,500円（税込）

・三方背ブックケース仕様

・レターセット風歌詞カード入り

・NeSTREAM LIVE視聴用シリアルコード封入／デジタル映像特典

○通常盤（CDのみ）

PCCA-06456 3,300円（税込）

▼CD収録曲

01 ハードモード

02 MONSTER（フジテレビ系『サン！シャイン』 2025年4月・5月エンディングソング）

03 Hello（TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌）

04 太陽になれたら

05 そのうち

06 ちゃんと（フジテレビ系『ジャンクSPORTS』 エンディングテーマ［2025年7月〜9月］）

07 言えないわ

08 愛泣きて

09 Tomorrow

10 灯台

11 Letters ▼初回限定盤映像特典内容

Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-

Live at EX THEATER ROPPONGI/2025.11.24

01 Purpose

02 言えないわ

03 Friends

04 ちゃんと

05 SAPPORO TOKYO

06 I’m free

07 LOA

08 Hello

09 Your Love

＋

◾️＜Furui Riho Hall Tour 2026『Letters』＞ 2026年4⽉4⽇（⼟）⼤阪 サンケイホールブリーゼ

open/start 17:00/18:00 2026年4⽉10⽇（⾦）東京 ヒューリックホール東京(有楽町) ※SOLD OUT

open/start 18:00/19:00 2026年4⽉19⽇（⽇）北海道 カナモトホール

▼チケット情報

価格：7,700円（全席指定）

価格：7,700円（全席指定）

チケットリンク：https://lnk.to/furuiriho_live