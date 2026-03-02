米軍とイスラエル軍がイランを攻撃したことを受けて、ロシアは形式的な批判を行ったものの、中東の友好国イランへの具体的な支援には動いていない。ロシアのウクライナ侵略を巡り、ウクライナに譲歩を迫る米国のトランプ政権の姿勢を変えさせないことを最優先している模様だ。露大統領府によると、プーチン大統領は１日、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の殺害を受けて同国のマスード・ペゼシュキアン大統領に弔電を送り、