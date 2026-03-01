マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、マイナビニュースがこれまでに取材してきた記者会見で、とりわけ独自の存在感を放っていた人を取り上げる【だから、記者会見はおもしろい】をお送りする。今回は、定番のボヤきで会見をいつでも盛り上げてくれる、信頼と実績の俳優・大泉洋を取り上げる。大泉洋○映画『探偵はBARにいる3』製作発表会見より(2017年2月1日掲載)