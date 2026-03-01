グローバル向け新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」が登場！Xiaomiは28日（現地時間）、スペイン・バルセロナにおいて2026年3月2日（月）から3月5日（木）まで開催される世界最大級のモバイル関連イベント「MWC Barcelona 2026」に合わせてグローバル向け発表会グローバル向け発表会「Xiaomi Launch February 2026」を開催し、新たなドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ラ