2026年2月3日、インフォテックがワークフローシステム「Create!Webフロー Cloud」の導入事例を公開しました。

事例の主役は、山梨県甲府市に本社を置く鶴田電気です。

申請や承認のためだけに出社する慣行を見直し、モバイル活用で現場完結型の運用へ切り替えたプロセスがラインナップされています！

Create!Webフロー「鶴田電気の業務DX事例」

事例公開日：2026年2月3日導入製品：Create!Webフロー Cloud承認関与人数：5〜6名最短承認時間：約30分

インフォテックは、50年の歴史で培った開発実績とナレッジを生かして業務基盤を提供するIT企業です。

鶴田電気は、電気設備工事を中心に地域インフラを支える企業です。

今回の事例は、現場と管理部門の分断を申請承認フローの再設計で解消した実践例です。

導入前に顕在化していた業務ボトルネック

導入前は、現場社員が申請や承認のためだけに出社する運用が残っていました。

旧システムはスマートフォンやタブレットでの操作に対応しにくく、直行直帰の定着を妨げる構造でした。

ダウンロード、押印、再アップロードの往復が発生し、書類の滞留も起きやすい状態です。

モバイル承認で変わった意思決定スピード

承認人数：5〜6名承認完了時間：最短約30分対象業務：申請・承認業務全般

導入後はモバイル端末から申請と承認を完結できるようになり、現場で処理が止まりにくい運用へ移行しました。

複数承認が必要な書類でも最短30分程度で完了するケースが生まれ、意思決定の速度が体感できるレベルで向上しています。

直行直帰を業務フロー側から支える設計に変わった点が、働き方改革の実効性につながるポイントです！

1フォーム5ページ構成が生む帳票連携効率

フォーム構成：5ページ一括生成帳票：注文書・注文請書・請求書連携方式：同一項目データの複写連携

掲載図では、1つの申請フォームから3種類の書類を連動生成する流れが視覚的に示されています。

帳票ごとにレイアウトが異なる場合でも、共通項目の値を引き継げるため、転記作業と確認工数の圧縮が期待できます。

入力を1回にまとめる発想は、現場側の負担軽減だけでなく管理部門のチェック精度向上にも有効です。

建設業の現場DXに広がる運用モデル

鶴田電気創業：1932年7月鶴田電気創立：1953年11月鶴田電気資本金：5,000万円

Create!Webフロー Cloudは、既存の紙やExcel帳票のレイアウトを活かした電子化に対応しています。

クラウド提供のためサーバー準備を前提にしない導入が可能で、環境構築の初動を軽くできる設計です。

現場中心業種のDXは難しいという先入観を、運用設計で更新した事例として注目度が高まっています。

この事例の価値は、ツール導入そのものよりも、申請承認の流れを現場起点で再設計した点にあります。

出社前提の慣行を見直すだけで、承認速度、業務の見通し、働き方の柔軟性が同時に改善しやすくなります。

建設業や保守業務のように移動が多い職種ほど、同じ発想を横展開しやすい実践知です☆

【現場直結の承認改革をモバイルで加速する導入実例！

Create!Webフロー「鶴田電気の業務DX事例」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 鶴田電気の導入事例はいつ公開されましたか？

2026年2月3日に公開されました。

Q. 導入した製品名は何ですか？

「Create!Webフロー Cloud」です。

Q. 承認完了までのスピードはどの程度改善しましたか？

5〜6名の承認が必要な書類でも最短約30分で完了するケースが報告されています。

Q. 一括生成できる帳票は何ですか？

注文書、注文請書、請求書の3種類です。

