アラブ首長国連邦（UAE）当局は、ドバイ国際空港とアル・マクトゥーム国際空港を発着する全便を当面の間停止する。利用者には、両空港へ向かわないほか、運航状況は各航空会社に確認するよう求めている。アラブ首長国連邦（UAE）のほか、イランとイスラエル、カタール、クウェートも領空を閉鎖した。すでにエミレーツ航空がドバイ発着、カタール航空がドーハ発着便の運航を停止しており、日本発着便の運航にも影響が出ている。在ド