育休を取ることを決めた夫｜リアルなママたちの声を調査！パートナーは育休とった？▶【マンガを読む】『とるだけ育休の夫はいらない』を試し読み第2子を出産したばかりで、心身ともに限界に近付いていた妻・梨香子。そんな彼女を支えるために「2人で頑張ろう」と育休を取得した夫・弘明。しかし実際には、朝は子どもより遅く起き、家事や育児にもほとんど参加しません。「これならいない方がラク……」と感じてしまう---そん