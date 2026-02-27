組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！軽やかなキレイ色が主役になる季節はもうすぐそこだから。今の時季は重厚な装いのアクセントになり、春先は旬を語れる色として長くつきあえる、シーズンレスなパステルカラーをご紹介。爽やかな空色のカーディガンと半そでニットのレイヤード。白を感じるブルーの色みは清潔感や知的なイメージに加え、て軽やか