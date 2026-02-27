【明日なに着る？】「シャツよりやさしくキレイに見える」淡いブルーのアンサンブル





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

軽やかなキレイ色が主役になる季節はもうすぐそこだから。今の時季は重厚な装いのアクセントになり、春先は旬を語れる色として長くつきあえる、シーズンレスなパステルカラーをご紹介。





爽やかな空色のカーディガンと半そでニットのレイヤード。白を感じるブルーの色みは清潔感や知的なイメージに加え、て軽やかさも演出してくれる都合のいい色。毛羽立ちをおさえたしっとりとした質感で、ほっこりせずキレイだけど力みのないあんばい。丸首や切り替えの少ないミニマルなデザインも品よく着られるポイント。





【POINT】いちばん上のボタンをとめてコンパクトにまとえば、ルーズなワイドデニムを合わせても高い好感度。クラシックなムードもほっこり見えずフレッシュにとり込める。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 20℃ LOWEST 9℃

曇りのち晴れ