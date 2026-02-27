【UEFAヨーロッパリーグ】ヘンク 3−3 ディナモ・ザグレブ（日本時間2月27日／セゲカ・アレーナ）【映像】伊東純也、“神タッチ”からのゴールヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、チームをノックアウトフェーズ進出に導く価値あるゴールの起点となった。秀逸なファーストタッチから流し込んだ得点にファンたちが歓喜している。ヘンクは日本時間2月27日、UEFAヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレ