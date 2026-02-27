劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、3月27日に『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、4月3日に『名探偵コナン 緋色の弾丸』、4月10日に『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』、4月17日に『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』が放送されることが決定した。 参考：『モンスターズ・ユニバーシ