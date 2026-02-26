日本の消費者の40%が、配達において「速さ」より「確実性」を重視していることが、Uber Eats Japanが発表した調査で明らかになった。Uber Eats Japanは2月26日、日本のオンラインショッピング利用者3,000名以上を対象に実施した意識調査「オンデマンドか、取り残されるか：日本における小売配達の未来」を発表した。「オンデマンド配達」とは、2時間以内の即時配達を指す。○「速さ(3%)」「配達料金(32%)」よりも「確実性(40%)」を