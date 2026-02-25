2026年2月24日、鳥取県鳥取市のオロルが「2025年年間カラーランキング」を公表しました。1位はゴールドで、ブルー、グリーン、ブラック、マゼンタ、ブラウンが続く結果です。ステンレス発色技術「ORORU®処理」が、視認性と意匠性を同時に高める手段として選ばれています！ オロル「ORORU®処理2025年年間カラーランキング発表」 発表日：2026年2月24日本社所在地：鳥取県鳥取市南栄町1番地設立日：平成30