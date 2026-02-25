色で現場価値を高める発色テクノロジーに注目！オロル「ORU®処理2025年年間カラーランキング発表」

2026年2月24日、鳥取県鳥取市のオロルが「2025年年間カラーランキング」を公表しました。

1位はゴールドで、ブルー、グリーン、ブラック、マゼンタ、ブラウンが続く結果です。

ステンレス発色技術「ORORU®処理」が、視認性と意匠性を同時に高める手段として選ばれています！

オロル「ORORU®処理2025年年間カラーランキング発表」

発表日：2026年2月24日本社所在地：鳥取県鳥取市南栄町1番地設立日：平成30年2月1日資本金：10,000,000円保有特許技術数：4件

オロルは、ステンレス発色のオンリーワンテクノロジーを掲げる金属表面処理企業です。

ORORU®処理は、ステンレスそのものを発色させる世界初の技術として展開されています。

塗装に頼らず素材の風合いを残しながら色を制御できる点が、設計現場での採用拡大を後押し中。

2025年年間カラーランキングの結果

1位：ゴールド2位：ブルー3位：グリーン4位：ブラック5位：マゼンタ6位：ブラウン

これまで需要の中心だったブラックやブルーに加え、ゴールドやグリーンの受注増加が目立つ傾向です。

色の好みの変化だけでなく、製品に求める価値が機能と印象の両立へ移っていることが読み取れます。

視覚的に認識しやすい色を選ぶ動きが、ランキングにも明確に反映。

現場導入で進むカラーマネジメント活用

主な適用対象：部材・配管・設備色分け手法：用途別・系統別導入効果：誤使用防止・判断補助・品質安定化

用途別に色を持たせる設計は、作業者が直感的に判断しやすい運用につながります。

視認性が上がることで、誤操作リスクの抑制と安全性向上を同時に狙える点も魅力です！

意匠表現だけで終わらない実務価値が、ORORU®処理の評価を押し上げています。

ORORU®処理が持つ7つの機能価値

識別性・視認性耐食性抗菌性抗ウイルス性抗金属アレルギー性安全性SDGs

機能的価値に加えて付加価値向上まで実証されている点が、採用判断の後押しになります。

素材特性を維持したまま色彩を管理できるため、規制の厳しい環境でも使いやすい設計です。

性能と感性を同時に設計できる表面処理ソリューション。

今後の展開と技術発信の動き

出展予定：建築・建材展 2026（2026年3月3日〜6日）出展実績：モノづくりフェア2025（2025年10月15日〜17日）

同社は色の再現性だけでなく、環境性能や耐食性まで含めたトータル品質管理の提案を強化しています。

ステンレスの価値最大化を軸に、表面処理で製品の表現力を広げる取り組みも継続中。

色はデザイン要素であると同時に、現場運用を支える情報設計でもあります。

ORORU®処理のランキング公開は、機能と情緒を両立する製品づくりの流れを示すトピックです☆

【色で現場価値を高める発色テクノロジーに注目！

オロル「ORORU®処理2025年年間カラーランキング発表」】の紹介でした。

