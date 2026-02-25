世界中で愛され、日本のワインブームを牽引した伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直、画・オキモト・シュウ／講談社）をドラマ化した『神の雫／Drops of God』シーズン2の第5話より、山下智久演じる遠峰一青が苛立ちを見せるエンディング映像＆場面写真が解禁！さらに、柳沼淳子＆髭男爵ひぐち君のコメントも到着した。