ºòÇ¯11·î¡¢ÀéÍÕ±Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÍÕ¤¨¤­¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÇÆæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÀéÍÕ±Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¸½Ìò±Ø°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢DJ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿°Î¶È¤Î»ý¤Á¼ç¡£±Ø¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤À¡¢JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¢£DJÀ¤³¦Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Î»ý¤Á¼ç¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä